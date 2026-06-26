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Stadthäuser in Tampere sub region, Finnland

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Tampere
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Reihenhaus in Kangasala, Finnland
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Kangasala, Finnland
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Reihenhaus in Ylojarvi, Finnland
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Ylojarvi, Finnland
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Reihenhaus in Onkkaala, Finnland
Reihenhaus
Onkkaala, Finnland
Willkommen, um dieses geräumige und stimmungsvolle Reihenhaus auf dem ruhigen Takojanpolu vo…
$132,988
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Reihenhaus in Tampere sub region, Finnland
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Tampere sub region, Finnland
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Reihenhaus in Kyotikkala, Finnland
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Kyotikkala, Finnland
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Reihenhaus in Tampere sub region, Finnland
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Tampere sub region, Finnland
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Reihenhaus in Ylojarvi, Finnland
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Ylojarvi, Finnland
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Reihenhaus in Pirkkala, Finnland
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Pirkkala, Finnland
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Reihenhaus in Pirkkala, Finnland
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Pirkkala, Finnland
Geräumiges Familienhaus im Schoß der Natur in Kurika! Als Oy Pirkkala Linnanherr wurde 2022 …
$464,587
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