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Stadthäuser in Tampere, Finnland

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Reihenhaus in Tampere sub region, Finnland
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Tampere sub region, Finnland
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