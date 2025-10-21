Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Salla, Finnland

3 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Salla, Finnland
Haus 6 zimmer
Salla, Finnland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$186,136
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ferienhaus 2 zimmer in Salla, Finnland
Ferienhaus 2 zimmer
Salla, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$64,412
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 5 zimmer in Salla, Finnland
Villa 5 zimmer
Salla, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Stockwerk 1/2
Are you looking for a unique combination of natural tranquility and quality living? This stu…
$232,502
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
