  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Rovaniemi sub-region
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Cottages am See in Rovaniemi sub region, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 2 zimmer in Rovaniemi sub region, Finnland
Ferienhaus 2 zimmer
Rovaniemi sub region, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/2
An den ruhigen Ufern des Olkkajärvi Sees liegt dieses wohlgefällige Freizeit-Gemach, das den…
$190,406
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
