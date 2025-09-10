Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Raahe sub-region
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Terrasse

Cottages mit Terrasse in Raahe sub region, Finnland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 2 zimmer in Pyhajoki, Finnland
Ferienhaus 2 zimmer
Pyhajoki, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen: ein atemberaubendes Ferienhaus und idyllischer Hof in Pyhänkoski mit herrliche…
$56,153
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Raahe sub region, Finnland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen