Langfristige Miete von wohnungen in Finnland

Festland-Finnland
8
Uusimaa
4
Verwaltungsgemeinschaft Helsinki
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Vaasa sub region, Finnland
Wohnung 4 zimmer
Vaasa sub region, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 4/4
Suchen Sie eine größere, möblierte Wohnung im Zentrum von Vaasa? Diese Wohnung könnte eine g…
$1,734
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
