  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Pielinen Karelia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Pielinen Karelia, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Nurmes, Finnland
Haus 6 zimmer
Nurmes, Finnland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/3
Puukari Stopp, ein herrlicher Komplex von drei Log-Gebäuden in einer gefährlichen Landschaft…
$259,597
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
