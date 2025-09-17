Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Finnland
  3. Oulu sub-region
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Oulu sub region, Finnland

Oulu
28
Oulunsalo
7
Kempele
6
Liminka
3
1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Haukipudas, Finnland
Haus 5 zimmer
Haukipudas, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 184 m²
Stockwerk 1/2
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$466,727
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
