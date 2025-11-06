Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Oulu sub-region
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Oulu sub region, Finnland

Oulu
32
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Oulu sub region, Finnland
Wohnung 3 zimmer
Oulu sub region, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 3/8
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$98,973
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
