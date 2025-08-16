Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Oulu
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Oulu, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Oulu sub region, Finnland
Wohnung 2 zimmer
Oulu sub region, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 3/8
Geräumige Ein-Zimmer-Wohnung zur Miete in der Toppilansalmi Bereich. Die Küche und das Wohn…
$915
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen