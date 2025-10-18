Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Hotels in Nord-Savo, Finnland

gewerbeimmobilien
3
1 immobilienobjekt total found
Hotel 972 m² in Kuopio sub region, Finnland
Hotel 972 m²
Kuopio sub region, Finnland
Fläche 972 m²
Stockwerk 1/2
A complex of five properties with 12 holiday apartments. Built in 2008. Partially own shore …
$1,46M
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
