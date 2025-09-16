Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Nordösterbotten, Finnland

2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Haukipudas, Finnland
Haus 5 zimmer
Haukipudas, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 184 m²
Stockwerk 1/2
$466,727
Ferienhaus 2 zimmer in Karinkanta, Finnland
Ferienhaus 2 zimmer
Karinkanta, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/1
Wir haben ein wunderschönes Ferienhaus zum Verkauf in Siikajoki Karinkannta, direkt am Meer!…
$111,405
