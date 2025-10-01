Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Nordösterbotten
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Nordösterbotten, Finnland

Oulu sub region
36
Oulu
32
Raahe sub region
13
Raahe
12
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Oulu sub region, Finnland
Wohnung 3 zimmer
Oulu sub region, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 3/8
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$104,552
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
