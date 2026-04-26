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Cottages in South Western Pirkanmaa, Finnland

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Ferienhaus 2 zimmer in Haijaa, Finnland
Ferienhaus 2 zimmer
Haijaa, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/1
In hervorragender Lage in Häijää, nur weniger als 40 Autominuten von Tampere entfernt, ist d…
$125,900
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