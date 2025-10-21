Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Lohja
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Wohnungen am See in Lohja, Finnland

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Immobilien hinzufügen
Einen kostenlosen Suchauftrag abschicken
Beim Klicken auf "Anfrage senden", stimmen Sie zu, dass Realting und Immobilienexperten Sie über einen der angegebenen Kanäle erreichen können. Sie sind nicht verpflichtet, dem Kauf von Eigentum, Waren oder Dienstleistungen zuzustimmen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte Nutzungsbedingungen. Bedingungen für die Nutzung.

Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Villa 3 zimmer in Kittila, Finnland
Villa 3 zimmer
Kittila, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/2
Cozy villa on the banks of the Ounasjoki river. On the large property you will find a cottag…
$174,430
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Wohnung 2 zimmer in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Wohnung 2 zimmer
Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/6
Now for sale in Ruoholahti, a nicely sized one-bedroom apartment on the top floor. Spacious …
$282,253
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Wohnung 4 zimmer in Tyry, Finnland
Wohnung 4 zimmer
Tyry, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$145,675
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
AdriastarAdriastar
Wohnung 1 zimmer in Rovaniemi sub region, Finnland
Wohnung 1 zimmer
Rovaniemi sub region, Finnland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/4
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$108,872
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Haus 3 zimmer in Keminmaa, Finnland
Haus 3 zimmer
Keminmaa, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$80,406
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Wohnung 4 zimmer in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Wohnung 4 zimmer
Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 3/3
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$173,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung 4 zimmer in Kotka Hamina sub region, Finnland
Wohnung 4 zimmer
Kotka Hamina sub region, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 3/3
This home is immediately vacant for the next one. The housing company is well maintained, se…
$104,190
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Wohnung 2 zimmer in Lieto, Finnland
Wohnung 2 zimmer
Lieto, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$160,954
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Haus 6 zimmer in Salla, Finnland
Haus 6 zimmer
Salla, Finnland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$186,136
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Atlas PropertyAtlas Property
Wohnung 1 zimmer in Pyhajoki, Finnland
Wohnung 1 zimmer
Pyhajoki, Finnland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/4
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$137,507
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Haus 5 zimmer in Karjenniemi, Finnland
Haus 5 zimmer
Karjenniemi, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$186,136
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Wohnung 2 zimmer in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Wohnung 2 zimmer
Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/6
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$209,639
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Immobilienangaben in Lohja, Finnland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen