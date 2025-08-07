Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Liperi, Finnland

2 immobilienobjekte total found
Haus 2 zimmer in Liperi, Finnland
Haus 2 zimmer
Liperi, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/1
Neat kompaktes Einfamilienhaus neben den Dienstleistungen des Stadtzentrums von Liperi, 29 k…
$68,750
Villa 3 zimmer in Salonnena, Finnland
Villa 3 zimmer
Salonnena, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf eine einzigartige Anlage am Ufer eines hellen Sees – eine hochwertige Villa aus …
$260,666
