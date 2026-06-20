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Häuser in Lieksa, Finnland

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7 immobilienobjekte total found
Villa in Merilanranta, Finnland
Villa
Merilanranta, Finnland
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Ferienhaus in Lieksa, Finnland
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Lieksa, Finnland
$80,141
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Haus in Purnuvaara, Finnland
Haus
Purnuvaara, Finnland
$89,405
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Villa in Merilanranta, Finnland
Villa
Merilanranta, Finnland
Moderne kompakte Blockhaus in ruhiger Lage in Loma-Koli am Hang von Käränkävaara. Das gemütl…
$148,087
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Villa in Merilanranta, Finnland
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Merilanranta, Finnland
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Villa in Lieksa, Finnland
Villa
Lieksa, Finnland
Diese im Jahr 2010 erbaute Villa aus Thermal-Logs bietet hochwertige Freizeit, die im renomm…
$192,804
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Villa in Merilanranta, Finnland
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Merilanranta, Finnland
$174,220
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