  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Kuopio
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Kuopio, Finnland

cottages
3
1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Kuopio sub region, Finnland
Haus 6 zimmer
Kuopio sub region, Finnland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 2/2
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$308,981
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
