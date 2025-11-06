Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Kuopio sub-region
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Kuopio sub region, Finnland

2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Tuusniemi, Finnland
Villa 5 zimmer
Tuusniemi, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 117 m²
Stockwerk 1/2
Eine Villa in Litmaniemi Kuopio auf einem geräumigen Strandgrundstück geeignet für noch größ…
$341,769
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 36 zimmer in Kuopio sub region, Finnland
Villa 36 zimmer
Kuopio sub region, Finnland
Zimmer 36
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 879 m²
Stockwerk 1/2
A total of five properties with 12 holiday apartments. Built in 2008. Partly on the shore of…
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kuopio sub region, Finnland

mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen