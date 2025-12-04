Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Kotka Hamina sub region, Finnland

Kotka
4
4 immobilienobjekte total found
Büro 223 m² in Petajasuo, Finnland
Büro 223 m²
Petajasuo, Finnland
Fläche 223 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie den Vertreter von Habita, um weitere Informationen über diese Einrichtung z…
$2,211
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Gewerbefläche 983 m² in Kotka Hamina sub region, Finnland
Gewerbefläche 983 m²
Kotka Hamina sub region, Finnland
Fläche 983 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie den Vertreter von Habita, um weitere Informationen über diese Einrichtung z…
$4,566
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Büro 592 m² in Kotka Hamina sub region, Finnland
Büro 592 m²
Kotka Hamina sub region, Finnland
Fläche 592 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie den Vertreter von Habita, um weitere Informationen über diese Einrichtung z…
$4,917
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Gewerbefläche 35 m² in Kotka Hamina sub region, Finnland
Gewerbefläche 35 m²
Kotka Hamina sub region, Finnland
Fläche 35 m²
Stockwerk -1/2
Kontaktieren Sie den Vertreter von Habita, um weitere Informationen über diese Einrichtung z…
$290
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
