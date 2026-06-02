Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Central Karelia
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Central Karelia, Finnland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Piimalahti, Finnland
Ferienhaus
Piimalahti, Finnland
$66,300
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Ferienhaus in Sintsi, Finnland
Ferienhaus
Sintsi, Finnland
$44,200
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Central Karelia, Finnland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen