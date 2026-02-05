Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Jamsa sub region, Finnland

2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Jämsä, Finnland
Haus 5 zimmer
Jämsä, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$175,889
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 12 zimmer in Sayryla, Finnland
Villa 12 zimmer
Sayryla, Finnland
Zimmer 12
Schlafräume 9
Fläche 413 m²
Stockwerk 1/3
Premium Investment und Urlaubsziel in Finnland – Himos Resort Entdecken Sie eine einzigarti…
$1,60M
Immobilienangaben in Jamsa sub region, Finnland

