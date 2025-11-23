Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Helsinki
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Monatliche Miete für wohnungen mit Terrasse in Helsinki, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Wohnung 1 zimmer
Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/8
Kontaktieren Sie den Vertreter von Habita, um weitere Informationen über diese Einrichtung z…
$849
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
