Cottages in Helsinki, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 1 zimmer in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Ferienhaus 1 zimmer
Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$110,472
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
