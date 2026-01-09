Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Verwaltungsgemeinschaft Helsinki
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Wohnungen am See in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland

Helsinki
108
Espoo
28
Vantaa
38
Kerava
9
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Wohnung 3 zimmer
Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 3/3
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$137,771
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
