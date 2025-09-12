Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Southern Pirkanmaa
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Cottages am See in Southern Pirkanmaa, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 3 zimmer in Urjalankyla, Finnland
Ferienhaus 3 zimmer
Urjalankyla, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$468,537
Immobilienangaben in Southern Pirkanmaa, Finnland

