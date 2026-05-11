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Staatsangehörigkeit in Dominica

Dominica Dominica
Erhaltsfrist: von 3 monate
Kosten: von
$200,000
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Über das Einwanderungsprogramm

Konsequent als die weltweit beste Staatsbürgerschaft durch Investitionsprogramm. Dominica bietet den kostengünstigsten Teil der zweiten Staatsbürgerschaft mit visafreien Zugang zu 145+ Ländern.

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 3 monate
Kosten
Kosten
von
$200,000
Zusatzeinkommen
Zusatzeinkommen
Ja
Dauer
Dauer
4 monate
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Staatsangehörigkeit in Dominica
Dominica Dominica
von
$200,000
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