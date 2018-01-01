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ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"

Ташкент
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ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
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Schreiben Sie uns
Company type
Company type
Bauherr
Языки общения
Sprachen
Русский
Веб-сайт
Webseite
b-invest.uz
Über den Entwickler

Добро пожаловать в мир B.INVEST ENTWICKLUNG — строительной компании, которая создает уникальные жилые коп. 
 
Наша цель — предоставить людям дом мечты, где каждая деталь продумана с любовью и вниманим.

Проекты Chashma и Elysium — это наши гордость и воплощение наших самых смелых идей. Chashma, слово означающее "источник", представляет собой жилой комплекс, вдохновленный природной красто. Здесь вы найдете уютные квартиры с прекрасными видами и современыми удобствами, котрые помгутава.

Elysium — это наш воплощенный рай, место, где роскошь и комфорт сочетаются с эмегантны и уникальны. Здесь вас ждут просторные апартаменты, пронизаные светом и воздухом, а также уникальные возмонжит.

Наша команда профессионалов, заботятся о кажодом этапе строительства, чтобы обеспечить надежнсть и. Мы стремимся превзойти все ожидания и создать не просто жилье, а настоящий дом, где вы будете чувт.

Присоединяйтесь к B.INVEST ENTWICKLUNG и откройте двери в новую жизнь, где уют, качество и инновации ожидают ва.

B. INVEST-ENTWICKLUNG — воплощайте мечты вместе с нами!

Neue Gebäude
Alle anzeigen 1 neues Gebäude
Wohngebäude Chashma residence
Wohngebäude Chashma residence
Taschkent, Usbekistan
von € 59,076
Die Chashma-Residenz — ist ein einzigartiges und eigenartiges Projekt auf 4000 m ², das für einen komfortablen Aufenthalt und Zeitvertreib ohne Gewerbeflächen konzipiert ist.  Das Haus ist auf beiden Seiten von einem Fluss umgeben, der einen schönen Blick von einem Fenster oder Balkon aus garantiert. Und eine geschlossene Plattform und die Abwesenheit von der Straße machen Ihren ruhigen Urlaub angenehm und sicher. Wenn Sie ein Fan davon sind, Ihre Zeit zu schätzen und angenehm Freizeit zu verbringen, brauchen Sie im Allgemeinen die Chashma-Residenz –. Infrastruktur: Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befinden sich alle notwendigen Lebensmittel- und Haushaltsgeschäfte, Bildungs- und medizinischen Einrichtungen sowie viele öffentliche Orte für einen angenehmen Aufenthalt bei Familien und Freunden. Nicht weit vom Komplex entfernt befinden sich der River Park, der Victory Park und das Einkaufszentrum Rivera. Für Liebhaber des Wanderns rund um das Haus gibt es Wanderwege entlang des Flusses und einen Park, der zu Fuß erreichbar ist. Chashma Residenz — Inspiration in jeder Ecke Ihres Hauses! Preise für Apartments in der Wohnanlage Chashma:  1,2,3- und 4-Zimmer-Apartments mit verschiedenen Layoutoptionen können erworben werden. Je nach Etage, Quadrat und Anzahl der Zimmer kann der Preis variieren. Für die Kundenfreundlichkeit gibt es auch ein 12-monatiges zinsloses Installationssystem mit einem anfänglichen Beitrag von 30%. Mindestpreis bei 30% Zahlung — 7 500 000 Summe / m ², maximal — 12 500 000 Summe / m ² Mindestpreis bei 100% Zahlung — 6 750 000 Summe / m ², maximal — 11 250 000 Summe / m ²
Unsere Makler in Usbekistan
Мехритддин Хадиров
Мехритддин Хадиров
1 Immobilienobjekt
Andere Entwickler
UPM

Eines der führenden und schnell wachsenden Entwicklungsunternehmen mit 19 Jahren Erfahrung auf dem Markt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung einzigartiger Wohnkomplexe, die innovativ, intelligent und von hoher Qualität sind. Unser Hauptaugenmerk liegt nicht nur auf dem hochwertigen Bau und der Entwicklung der sozialen Infrastruktur, sondern auch auf dem pünktlichen Ein- und Nachverkaufsservice.

 

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