Taschkent, Usbekistan

von € 35,691

40–76 m² 3 Wohnungen

Kapitulation vor: 2023

LCD Moderno unterscheidet sich in seinem modernen Innen- und Außendesign von anderen Komplexen. Dieser Wohnkomplex ( ZHK ) befindet sich in der Usmon Nosir Straße ( Shota Rustaveli ) in der Region Yakkasaroy. Moderno mit den modernsten Infrastrukturen wird selbst den anspruchsvollsten Kunden nicht gleichgültig lassen. Rund um die Wohnanlage wurde ein geschlossener Wachraum gebaut, der als Lösung für Ihre Sicherheit dient. Das Gebiet dieses Komplexes, der 24 Stunden am Tag bewacht wird, ist eingezäunt, und es gibt Orte für ein Picknick und öffentliche Bereiche innerhalb des Komplexes. Es wurden auch Maßnahmen ergriffen, um unbekannte Transporte zu verhindern.