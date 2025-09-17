Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Nordosten, Tschechien

Bezirk Reichenberg
12
Reichenberg
12
Bezirk Wildenschwert
3
21 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Jitschin, Tschechien
Wohnung 4 zimmer
Jitschin, Tschechien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
bieten Wir auf den Verkauf die Wohnung 3+kk, der Fläche 100 m ², im neuen Wohnhaus, in der M…
$220,540
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 2 zimmer in Bezirk Reichenberg, Tschechien
Wohnung 2 zimmer
Bezirk Reichenberg, Tschechien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Für die Liebhaber, an der historischen Stelle mit dem Komfort zu leben, bieten wir zur Erwer…
$211,824
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 3 zimmer in Bezirk Reichenberg, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Bezirk Reichenberg, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 36 m²
Wir bieten zum Verkauf Wohnung 2 + kk mit einer Fläche von 36 m2 an, die gerade eine teure R…
$138,183
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 3 zimmer in Brims, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Brims, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
🏡 Geräumige Wohnung 3+kk (70 m2) im Zentrum der Ortschaft YachimovPreis: CZK 3,950.000Lage: …
$186,338
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Riebnik, Tschechien
Wohnung
Riebnik, Tschechien
Fläche 208 m²
Sale of a separate two-story house in Rybnik near Chesky Trebov 1/In a spacious garden of mo…
$250,515
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung in Böhmisch Trübau, Tschechien
Wohnung
Böhmisch Trübau, Tschechien
Fläche 150 m²
House 150m2 4 + 1 (brick) with plot 566m2 + garage 19m2 + terrace 36m2 Heating: gas boiler p…
$156,551
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 2 zimmer in Bezirk Reichenberg, Tschechien
Wohnung 2 zimmer
Bezirk Reichenberg, Tschechien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Apartment 2 + 1 46m2 with loggia square on Voiteska.The apartment is refurbished in a comple…
$148,132
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 3 zimmer in Bezirk Reichenberg, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Bezirk Reichenberg, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
apartment 2 + kk 38m2 in a panel house on the 3rd floor. with balcony, Liberec & # 8212; Bro…
$122,409
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 3 zimmer in Turnau, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Turnau, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
auf den Verkauf Immobilien im Stadtzentrum Ist Turnow Angeboten. Die Wohnung 3+1 62 m ², 7ой…
$133,506
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 3 zimmer in Bezirk Reichenberg, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Bezirk Reichenberg, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
We offer for sale a sunny apartment 3 + 1 74m2 with excellent views of the surroundings. Apa…
$182,189
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 3 zimmer in Bezirk Reichenberg, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Bezirk Reichenberg, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 72 m²
Wohnung 3 + 1 72m2 im 5. Stock mit Loggia und viel Grünblick Das Haus wurde kürzlich renovie…
$187,886
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung in Hrusova, Tschechien
Wohnung
Hrusova, Tschechien
Fläche 124 m²
Wir verkaufen ein modernes, neu gebautes Familienhaus mit mehr als 5 km in einem ruhigen Tei…
$326,792
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 3 zimmer in Turnau, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Turnau, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Wird die Wohnung im Stadtzentrum Turnow verkauft. 2+kk 42 m ². Das Ziegelhaus, die Wohnung n…
$114,968
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 3 zimmer in Bezirk Reichenberg, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Bezirk Reichenberg, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
We offer a completely renovated apartment 2 + kk 60m2 on the 3rd floor, in the center of Lib…
$164,756
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 2 zimmer in Bezirk Reichenberg, Tschechien
Wohnung 2 zimmer
Bezirk Reichenberg, Tschechien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 28 m²
Verkauf einer voll ausgestatteten Wohnung 1 + kk 28 m2 nach dem Wiederaufbau im 3. Stock des…
$142,902
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung in Dolni Ujezd, Tschechien
Wohnung
Dolni Ujezd, Tschechien
Fläche 65 m²
Haus 65m2 ( 3 + 1 ) mit einem Grundstück von 1255m2 ( Wohnzimmer mit Küche, Bad, Schlafzimme…
$210,080
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 3 zimmer in Bezirk Reichenberg, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Bezirk Reichenberg, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 64 m²
Wir bieten zum Verkauf eine sehr gute Wohnung 2 + kk (ursprünglich 3 + kk) mit einem Balkon …
$220,880
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 3 zimmer in Bezirk Reichenberg, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Bezirk Reichenberg, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 64 m²
Wir bieten ein Apartment mit mehr als 2 km und einem Ankleidezimmer im dritten Stock eines h…
$176,449
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung in Leitomischl, Tschechien
Wohnung
Leitomischl, Tschechien
Fläche 350 m²
A historic house in the center of Litomisl near the Louchna River. In the house: basement, o…
$397,967
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 3 zimmer in Bezirk Reichenberg, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Bezirk Reichenberg, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 76 m²
apartment 3 + 1 and an area of ​ ​ 81.1 m2 on the 2nd floor of the panel house, with its own…
$215,778
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština
Wohnung 3 zimmer in Bezirk Reichenberg, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Bezirk Reichenberg, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 54 m²
apartment 2 + kk 54m2 on the 2nd floor of the panel house House and apartment after complete…
$128,106
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Czech Village s.r.o
Sprachen
English, Русский, Čeština

