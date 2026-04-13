Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Kathikas
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Kathikas, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Villa in Kathikas, Zypern
Villa
Kathikas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Entdecken Sie das ultimative Luxusleben mit einem eingebetteten in den ruhigen Hügeln von Pe…
$2,68M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen