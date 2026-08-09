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Eigentumswohnungen in Costa Rica

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Provinz Guanacaste
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Condo in Cuajiniquil, Costa Rica
Condo
Cuajiniquil, Costa Rica
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Diese Wohnung befindet sich an der ruhigen Küste von Guanacaste, nördlich von Nosara und in …
$199,000
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Condo in Tamarindo, Costa Rica
Condo
Tamarindo, Costa Rica
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Willkommen in Jacarandas 11, einer stilvollen Drei-Zimmer-Villa mit drei Schlafzimmern, eing…
$390,000
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Condo in Cabo Velas, Costa Rica
Condo
Cabo Velas, Costa Rica
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Nur wenige Schritte vom weißen Sandstrand von Playa Flamingo entfernt, ist das Villas Flamin…
$650,000
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