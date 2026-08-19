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Häuser in Canton de Santa Cruz, Costa Rica

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Cabo Velas
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34 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 4 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
Casa Tuga bietet eine seltene Gelegenheit, sowohl einen begehbaren Zugang zum Strand als auc…
$590,000
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Haus 2 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 2 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Begrenzte Zeit Gelegenheit: Casa Diria jetzt bei 269.000 $ angeboten Bis zum 31. Oktober 202…
$269,000
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Herrenhaus 7 Schlafzimmer in Cabo Velas, Costa Rica
Herrenhaus 7 Schlafzimmer
Cabo Velas, Costa Rica
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Willkommen in El Palacete Flamingo, einer außergewöhnlichen Luxusresidenz, die majestätisch …
$4,40M
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Haus 3 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 3 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses neu gebaute Strandhaus liegt nur wenige Schritte vom weißen Sandstrand von Playa Blan…
$350,000
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Haus 2 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 2 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Just one block from the sand in Playa Junquillal, this newly completed home combines build q…
$365,000
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Herrenhaus 3 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Herrenhaus 3 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Hacienda Cocobolo ist ein luxuriöses Anwesen, das südliche spanische Architektur mit Costa R…
$1,95M
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 4 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Diese 4-Schlafzimmer, 3.5-Bade-Residenz bietet Privatsphäre, Höhe und eine unmittelbare Verb…
$620,000
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Haus 2 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 2 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Casa de Paz embodies perfection in every detail. Built in 2018 with the highest-quality mate…
$520,000
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Haus 4 Schlafzimmer in Cabo Velas, Costa Rica
Haus 4 Schlafzimmer
Cabo Velas, Costa Rica
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Casa del Sol ist eine wunderschön eingerichtete, zweistöckige Residenz in der exklusiven Gat…
$980,000
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Haus 3 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 3 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Campo de Sueños ist eine 3BR Villa nur wenige Minuten von der weltberühmten Surfpause am Pla…
$430,000
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Haus 9 Schlafzimmer in Tamarindo, Costa Rica
Haus 9 Schlafzimmer
Tamarindo, Costa Rica
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
REDUCED!Diese erstklassige Mietanlage, nur wenige Minuten von Playa Tamarindo entfernt, verf…
$799,000
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Haus 7 Schlafzimmer in Cabo Velas, Costa Rica
Haus 7 Schlafzimmer
Cabo Velas, Costa Rica
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
In der Nähe des Gipfels des Südgrats von Playa Flamingo gelegen, ist Casa Visión ein außerge…
$4,40M
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Villa in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Villa
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Steigen Sie in eine voll möblierte, einziehfertige Villa nur zwei Blocks von den weißen Sand…
$345,000
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Haus 2 Schlafzimmer in Tempate, Costa Rica
Haus 2 Schlafzimmer
Tempate, Costa Rica
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie das friedliche Land, das außerhalb des traditionellen Dorfes Portegolpe lebt. …
$259,000
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Haus 2 Schlafzimmer in Tempate, Costa Rica
Haus 2 Schlafzimmer
Tempate, Costa Rica
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Entdecken Sie eine seltene Kombination aus nutzbarem Land, Privatsphäre und Nähe zu Guanacas…
$305,000
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Haus 3 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 3 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Finca Los Pargos in Playa Negra bietet den ruhigen, geräumigen Lebensstil, den Sie wünschen.…
$569,000
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Haus 3 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 3 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eingebettet in die ruhige Umarmung einer gated ökologischen Gemeinschaft in Guanacaste, verb…
$479,000
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Haus 4 Schlafzimmer in Cabo Velas, Costa Rica
Haus 4 Schlafzimmer
Cabo Velas, Costa Rica
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
El Roble 48 ist ein einstöckiges, modern-tropisches Haus, das 2022 erbaut wurde. Mit 4 Schla…
$945,000
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Haus 2 Schlafzimmer in Tamarindo, Costa Rica
Haus 2 Schlafzimmer
Tamarindo, Costa Rica
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Besitzen Sie ein fast fertiges modernes Haus im ruhigen San José de Pinilla. Diese 2-Zimmer,…
$220,000
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Bungalow in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Bungalow
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit in Pura Jungla, Playa Negra: ein privates 5,147 m2 (1…
$225,000
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Villa in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Villa
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen in Iguana Villas #7 – eine wunderschön gepflegte, voll möblierte Villa, die nur z…
$280,000
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Haus 3 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 3 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Erleben Sie die Spitze des Luxus der Küste in diesem atemberaubenden tropischen modernen Zuh…
$779,000
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Haus 3 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 3 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Anwesen verfügt über ein charmantes Haupthaus gepaart mit einer gemütlichen Mieteinhe…
$699,000
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Haus 3 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 3 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Versteckt in der ruhigen Enklave von Callejones, lädt dieses moderne 3-Zimmer-Haus eine lang…
$445,000
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Reihenhaus in Cabo Velas, Costa Rica
Reihenhaus
Cabo Velas, Costa Rica
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Entdecken Sie dieses voll möblierte 2-Schlafzimmer, 2,5-Bad-Stadthaus in Colinas de Golf, ei…
$249,000
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Haus 4 Schlafzimmer in Tamarindo, Costa Rica
Haus 4 Schlafzimmer
Tamarindo, Costa Rica
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
REDUCED! Welcome to this two-story beach house situated in the heart of Playa Avellanas. …
$795,000
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Haus 4 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 4 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Privates, vielseitiges Anwesen in der wünschenswerten Playa Negra, Guanacaste — nur wenige S…
$395,000
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Haus 10 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 10 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 7
Nur 500 Meter, ein kurzer zehnminütiger Spaziergang, von der renommierten Surf-Reise am Play…
$1,49M
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Haus 4 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Haus 4 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Discover the epitome of thoughtful design and ecological living at Casa Almendro, one of Cos…
$595,000
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante Junquillal Strandhaus befindet sich nur 500 Meter vom Strand und gegenüber …
$285,000
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Immobilienangaben in Canton de Santa Cruz, Costa Rica

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