Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Chile
  3. Vina del Mar
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Vina del Mar, Chile

;
1 Zimmer
7
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Vina del Mar, Chile
Wohnung 2 zimmer
Vina del Mar, Chile
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Der Wohnkomplex besteht aus 2 Gebäuden, die mitModerne Technologien nutzen, fertige Apartmen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Vina del Mar, Chile
Wohnung 1 zimmer
Vina del Mar, Chile
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 27
Apartments im Zentrum von Viña del Mar 1 + 1 mit einer Fläche von 40,8 Quadratmetern. mit ei…
$119,300
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Vina del Mar, Chile

mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen