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Wohnung mit Garten kaufen in Chile

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Santiago
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Valparaiso Region
11
Vina del Mar
10
Santiago Metropolitan Region
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Vina del Mar, Chile
Wohnung 1 zimmer
Vina del Mar, Chile
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 27
Apartments im Zentrum von Viña del Mar 1 + 1 mit einer Fläche von 40,8 Quadratmetern. mit ei…
$119,300
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1 Zimmer

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mit Terrasse
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