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Wohnungen in Santa Maria, Kap Verde

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1 Zimmer
3
11 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Santa Maria, Kap Verde
Wohnung 1 Schlafzimmer
Santa Maria, Kap Verde
Schlafräume 1
Fläche 39 m²
Objektbeschreibung: Entdecken Sie eine einzigartige Investitionsmöglichkeit auf den Kapverde…
$211,250
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Santa Maria, Kap Verde
Wohnung 6 Schlafzimmer
Santa Maria, Kap Verde
Schlafräume 6
Fläche 42 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein elegantes Premium-Apartment in einem exklusiv…
$211,250
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Santa Maria, Kap Verde
Wohnung 6 Schlafzimmer
Santa Maria, Kap Verde
Schlafräume 6
Fläche 41 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein geräumiges Studio-Apartment mit offenem Wohnb…
$171,284
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Santa Maria, Kap Verde
Wohnung 2 Schlafzimmer
Santa Maria, Kap Verde
Schlafräume 2
Fläche 73 m²
Objektbeschreibung: Exklusive 3-Zimmer-Wohnung in erster Strandreihe | Tortuga Beach Resort,…
$171,284
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Santa Maria, Kap Verde
Wohnung 1 Schlafzimmer
Santa Maria, Kap Verde
Schlafräume 1
Fläche 36 m²
Objektbeschreibung: Nur noch 4 Apartments zu diesem Preis | Garantierte Rendite von 5 % pro …
$171,284
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Santa Maria, Kap Verde
Wohnung 6 Schlafzimmer
Santa Maria, Kap Verde
Schlafräume 6
Fläche 41 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein elegantes Apartment in einem luxuriösen Stran…
$188,412
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TekceTekce
Wohnung 6 Schlafzimmer in Santa Maria, Kap Verde
Wohnung 6 Schlafzimmer
Santa Maria, Kap Verde
Schlafräume 6
Fläche 45 m²
Objektbeschreibung: Wir haben für unsere Kunden erstklassige Investitionsbedingungen gesiche…
$211,250
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Santa Maria, Kap Verde
Wohnung 6 Schlafzimmer
Santa Maria, Kap Verde
Schlafräume 6
Fläche 40 m²
Objektbeschreibung: Wir haben für unsere Kunden besondere Investitionsbedingungen gesichert:…
$171,284
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Santa Maria, Kap Verde
Wohnung 2 Schlafzimmer
Santa Maria, Kap Verde
Schlafräume 2
Fläche 59 m²
Objektbeschreibung: Drei-Zimmer-Apartment in erster Strandreihe | 100 m vom Strand entfernt …
$171,259
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Santa Maria, Kap Verde
Schlafräume 1
Fläche 39 m²
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Santa Maria, Kap Verde
Wohnung 6 Schlafzimmer
Santa Maria, Kap Verde
Schlafräume 6
Fläche 40 m²
Objektbeschreibung: Wir haben für unsere Kunden exklusive Konditionen ausgehandelt, die nich…
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