Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Aserbaidschan
  3. Baku
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Baku, Aserbaidschan

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Baku, Aserbaidschan
Haus 5 zimmer
Baku, Aserbaidschan
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Das Anwesen befindet sich in der renommiertesten und ruhigen Ort im Zentrum von Bina Siedlun…
$209,691
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Baku, Aserbaidschan

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen