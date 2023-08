Well Done

Beschreibung des Unternehmens

Family Office Well Done — ist ein Beratungsunternehmen für den Erwerb und die Verwaltung von Luxus sowie für Gewerbeimmobilien und Investitionen auf dem Gebiet des Bundesstaates Montenegro. Wir kümmern uns um die Interessen wohlhabender Familien, um alle Vermögenswerte zu erhalten, zu vergrößern und zu erben. Wir helfen Ihnen bei der Planung des Jahresbudgets, bei der Optimierung von Kosten und Steuern, bei der Überwachung der Sicherheit und Funktionalität aller Immobilien, bei der Bereitstellung von Rechtsdienstleistungen und bei der Vertretung vor Gericht in allen Fragen, die sich für Kunden ergeben.

Ziel unseres Unternehmens – ist es, den üblichen Lebensstil unserer Kunden auf dem Gebiet des Bundesstaates Montenegro zu bewahren.