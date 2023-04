Beschreibung des Unternehmens

Ulrich Enterprise hat seinen Sitz in der Region Nordwesten Kameruns, ist jedoch derzeit in den Regionen Littoral, Central & SW in Kamerun tätig. Ulrich Enterprise ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im allgemeinen Handel mit ihrer Haupttätigkeit beim Bau von Gebäuden. Es wurde 2014 von CEO / Direktor Ulrich Fuhnwi NEBANGU gegründet. Der Stolz unseres Unternehmens liegt auf der Liebe zum Detail, mit dem allgemeinen Engagement für qualitativ hochwertige Konstruktion mit Finesse und Stil.

Es gibt etwas anderes: Sie spüren es, wenn wir mit Ihnen sprechen, und die Flexibilität in unserer Kommunikation gemäß Ihrem Projekt. Offen für Anpassungen, Fragen und Antworten.