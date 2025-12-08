  1. Realting.com
  3. PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE

PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE

Art of Living Mall, 2nd Floor, Al Barsha 2, Dubai, UAE
Immobilienagentur
Weniger als einen Monat
English, Русский
percentco.ae/
Über die Agentur

PERCENT&CO REAL ESTATE
Lizenzierte Immobilienagentur in Dubai. Wir arbeiten direkt mit Top-Entwicklern.
Unsere Dienstleistungen sind völlig kostenlos für Käufer von Primärmarktimmobilien.
Der Kauf durch unsere Agentur ist profitabler als direkt vom Entwickler zu kaufen.

Wir helfen Investoren Immobilien in frühen Bauphasen mit den besten Rabatten und exklusiven Bedingungen zu kaufen.

+30–50% Preiswachstum während des Baus
Garantiertes Mieteinkommen nach Abschluss
Flexible Zahlungspläne von Entwicklern
Zugang zu Off-Marke-Angeboten

Geschlossene Deals insgesamt: 1,7 Milliarden US-Dollar
Durchschnittlicher Kunde ROI: 15%

Dienstleistungen

360° SERVICE

Immobilien von Top-Entwicklern
Wir finden Apartments, Villen und Stadthäuser nur von vertrauenswürdigen Entwicklern. Wir zeigen die besten Optionen für Ihr Budget. Keine versteckten Gebühren. Du weißt genau, was du kaufst.

Service für internationale Kunden
Wir arbeiten mit Kunden aus aller Welt zusammen. Wir helfen, ein Bankkonto zu öffnen, Immobilien zu wählen und es remote zu kaufen. Alles ist klar und mit persönlicher Unterstützung.

Mieteinkommen und Preiswachstum
Wir zeigen, welche Eigenschaften das meiste Einkommen bringen. Wir vergleichen Bereiche, berechnen mögliche Miete und prognostiziertes Preiswachstum.

Rechtliche Unterstützung
Unsere Spezialisten führen Sie durch den gesamten Kaufprozess. Wir überprüfen Dokumente, bereiten Verträge und stellen sicher, dass alles sicher und legal ist.

Expertenteam
Unser Team sind die besten VAE Immobilienprofis. Wir arbeiten mit Käufern “für sich selbst” und Investoren mit Portfolios im Wert von Millionen.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 07:09
(UTC+4:00, Asia/Dubai)
Montag
09:00 - 21:00
Dienstag
09:00 - 21:00
Mittwoch
09:00 - 21:00
Donnerstag
09:00 - 21:00
Freitag
09:00 - 21:00
Samstag
09:00 - 21:00
Sonntag
09:00 - 21:00
Unsere Makler in Vereinigte Arabische Emirate
Mair Teza
Mair Teza
491 immobilienobjekt
