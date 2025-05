PRO TEAM ESTATE,

Türkei, Marmararegion

Estate Target Immobilieninvestition Einwanderung Co., Ltd. ist ein lokales Immobilieninvestitions- und Einwanderungsunternehmen in der Türkei. Es hat mit mehr als zehn leistungsstarken Immobilienentwicklungsunternehmen seit langem zusammengearbeitet, um Dutzende von Immobilienprojekten mit r…