Join & Enjoy Marbella

SOLO Marbella ist die Agentur und Ihr persönlicher Experte auf dem Gebiet der Immobiliendienstleistungen an der Südküste Spaniens.

Ihr Traum von einem idealen Zuhause, das wahr wird, ist unser Hauptziel. Vielleicht klingt es schön und romantisch. Arbeitet jedoch daran, Ergebnisse zu erzielen, und hilft dabei, unsere stärksten Tools zu implementieren :

neueste Marktdaten; Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partnern; eigene Basis der überprüften Objekte, in denen es exklusive Villen, Familienstadthäuser und moderne Apartments gibt.

Wir bieten Maklerdienste und unterstützen Sie bei Ihrem Bestreben, besser zu werden, besser zu leben und Menschen, die Sie lieben, glücklich zu machen. Dies sind Fakten, die unsere Arbeit in etwas mehr als eine einfache Transaktion im Immobilienbereich verwandeln. Es macht uns zu dem, was wir sind.

Wir haben unsere Arbeit im Jahr 2010 begonnen. Zu dieser Zeit haben wir uns hauptsächlich auf den Verkauf von Luxusapartments und -häusern spezialisiert. Innerhalb weniger Jahre haben wir unsere Position im Bereich der Arbeit mit Premium-Immobilien gestärkt und unsere Datenbank um Mietobjekte erweitert. Später stellten wir fest, dass es nicht ausreichte, nur beim Kauf des Hauses im Ausland zu helfen und eine erfolgreiche Transaktion durchzuführen. Der neue Eigentümer hat als Ruel viele Bedenken hinsichtlich des After-Sales-Managements der Properti. Auf diese Weise haben wir auch in solchen Fragen geholfen. Dann wurden wir gebeten, bei Investitionsproblemen zu helfen, und es gelang uns, das Investitionsprojekt angemessen zu unterstützen. Jetzt stehen Investitionen in Spanish Real Estate Sigment auf der Liste unserer guten Leistungen.

Es stellt sich heraus, dass die Agentur SOLO Marbella mit ihren aktuellen Werten auf dem einen tiefen Wunsch aufgewachsen ist, anderen zu helfen. Wir sind uns alle einig, dass wir es kaum erwarten können, zu helfen, bis eine geeignete Gelegenheit für etwas erscheint. Wir schaffen diese Gelegenheit selbst.

Heute rufen uns unsere Kunden an, wenn sie Immobilien an der Costa del Sol kaufen, verkaufen oder vermieten möchten: von Marbella East und Los Monteros bis zur Goldenen Meile in Puerto Banús, Guadalmina und an Benahavís und Estepona.