First Realty

VALUE.ONE ist ein Premium Property Brokerage in Montenegro, der unseren Kunden eine Auswahl an zahlreichen Immobilien an der Küste Montenegros bietet. Wir sind ein Team von Fachleuten, die über umfangreiche Erfahrung in internationalen Finanz-, Investitions- und Immobilienunternehmen verfügen. Wir lieben es, preiswerte Angebote für unsere Kunden zu finden und Investitionen in den montenegrinischen Immobilienmarkt zu erleichtern.