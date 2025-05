ART Real Estate Costa Blanca SL

Über die Agentur

ART Real Estate ist eine norwegische Brokerage Agentur mit Fokus In Costa Blanca North. Das Team verfügt über Immobilienverkäufe und Entwicklungserfahrung in Spanien sowie viele Jahre von Bauindustrie und Bewertungsingenieur aus Norwegen. Unser Ziel ist es, Sie die Traumimmobilie zu finden und Ihnen zu helfen, Eigentümer Ihres eigenen Hauses in Spanien zu sein. Wir bieten eine reibungslose und sichere Transaktion für Käufer und Verkäufer, indem wir uns auf Qualität und nahtlose Operationen konzentrieren, und helfen sowohl Käufer und Verkäufer mit allen notwendigen Dokumenten in Bezug auf die Transaktion. Unser Büro ist in Albir, in der Nähe des famos Albir Strand. Wir konzentrieren uns auf Immobilien in und um Albir, Alfas Del Pi, La Nucia und Altea, werden aber auch Eigenschaften haben und mit anderen Agenturen in der Region und anderen Teilen Spaniens zusammenarbeiten. Wir haben sowohl Neubau- als auch Zweitwohnsitze in unserem Portfolio.