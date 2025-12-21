  1. Realting.com
  2. Wietnam
  3. Ho Chi Minh City
  4. Kompleks mieszkalny Emerald Garden View

Kompleks mieszkalny Emerald Garden View

Ho Chi Minh City, Wietnam
od
$54,000
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33091
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Wietnam
  • Miasto
    Ho Chi Minh City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    25

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

🌿Apartamenty w Emerald Garden View - Rozpocznij sprzedaż w Thuжn An (Xo Chi Minh City) 🇻🇳

📍 Klasa komfortu w TP. Centrum HCM • inwestycje z potencjałem wzrostu


💥 Główne aktywa

⭐ Rozpoczęcie nowego projektu od jednego z kluczowych deweloperów regionu TNE Emerald Garden VIEW
⭐ Lokalizacja w 08eng Nguyen Shí Thanh, Thuen An - w pobliżu kluczowych węzłów infrastruktury TNE Emerald Garden View
⭐ Połączony z TP. Centrum HCM, parki przemysłowe i transport - metro, autostrady EMERRALD GARDEN WIDEW
⭐ 100% nieruchomości "saя hаяng" - długoterminowy dla wszystkich właścicieli TNE EMRALD GARDEN View
⭐ Zyski Szanse: Wzrost wartości + wynajem


🏙 O projekcie

🔸 2 wieże po 25 pięter, około 2000 + apartamenty
📅 Dostawa obiektu - II kwartał 2028 r. TNE EMERRALD GARDEN VIEW
📐 Zakres powierzchni: ok. 36- 83 m2 (1-3 sypialnie)
Wszystkie apartamenty z balkonem / loggias i przemyślany układ TNE Emerald Garden View


🏡 Infrastruktura (do życia i wynajęcia)

✔ Zielone Strefy i Niebo Garden
✔ Basen dla dorosłych i dzieci
✔ Siłownia i SRA, strefy VBQ, place zabaw
✔ Wspólnotowe przestrzenie i strefa komunikacji
✔ Dostępność transportu do Aeon Mall, bënh viën quнаяc tная & KCN VISIR, LotteMart / Aeon TNE EMRALD GARDEN View + 1


💰 Ceny i warunki uczestnictwa

🔹 Próg wejścia - od 54000 dolarów
📆 Początek sprzedaży: 20 grudnia - ograniczona ilość najlepszych partii
💳 Depozyt na udział w presale: $1200 USD (ustala prawo pierwszego wyboru)
💸 Utrzymanie do 3 lat - elastyczne płatności przed dostawą
🏠 Wprowadzenie na wczesnym etapie - maksymalny potencjał wzrostu


📊 Atrakcyjność inwestycyjna

📈 Potencjał dalszego wzrostu kosztów w kontekście rozwoju infrastruktury wiodącej metropolii.
📈 Pogorszenie siły nabywczej partii pierwotnych sprawia, że wejście na początek jest szczególnie opłacalne.

💼 Pakiet odpowiedni zarówno dla własnych dochodów z wynajmu żyjącego, jak i pasywnego.


📍 Korzyści lokalne

🚗 10 minut do metro / węzły logistyczne
🚗 Szybki dostęp do parków przemysłowych i miejsc pracy
🛒 W kroku - centra handlowe, usługi i obszary rekreacyjne Emirates Garden View


📲 Gotów wybrać dużo dla zysku?

📞Pisz, a ja pomogę:
✔ Wybierz najlepszą opcję dla budżetu
✔ obliczenie rentowności i kosztów
✔ organizowanie przeglądania i rezerwacji
✔ towarzyszy

🌟 Liczba najlepszych apartamentów jest ściśle ograniczona - przejdź na początku i naprawić korzystne warunki!

Lokalizacja na mapie

Ho Chi Minh City, Wietnam

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Emerald Garden View
Ho Chi Minh City, Wietnam
od
$54,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Nie znaleziono podobnych kompleksy w Wietnam. Użyj zaawansowanego wyszukiwania
Realting.com
Udać się