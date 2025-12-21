Kompleks mieszkalny Emerald Garden View

🌿Apartamenty w Emerald Garden View - Rozpocznij sprzedaż w Thuжn An (Xo Chi Minh City) 🇻🇳
📍 Klasa komfortu w TP. Centrum HCM • inwestycje z potencjałem wzrostu
💥 Główne aktywa
⭐ Rozpoczęcie nowego projektu od jednego z kluczowych deweloperów regionu TNE Emerald Garden VIEW
⭐ Lokalizacja w 08eng Nguyen Shí Thanh, Thuen An - w pobliżu kluczowych węzłów infrastruktury TNE Emerald Garden View
⭐ Połączony z TP. Centrum HCM, parki przemysłowe i transport - metro, autostrady EMERRALD GARDEN WIDEW
⭐ 100% nieruchomości "saя hаяng" - długoterminowy dla wszystkich właścicieli TNE EMRALD GARDEN View
⭐ Zyski Szanse: Wzrost wartości + wynajem
🏙 O projekcie
🔸 2 wieże po 25 pięter, około 2000 + apartamenty
📅 Dostawa obiektu - II kwartał 2028 r. TNE EMERRALD GARDEN VIEW
📐 Zakres powierzchni: ok. 36- 83 m2 (1-3 sypialnie)
Wszystkie apartamenty z balkonem / loggias i przemyślany układ TNE Emerald Garden View
🏡 Infrastruktura (do życia i wynajęcia)
✔ Zielone Strefy i Niebo Garden
✔ Basen dla dorosłych i dzieci
✔ Siłownia i SRA, strefy VBQ, place zabaw
✔ Wspólnotowe przestrzenie i strefa komunikacji
✔ Dostępność transportu do Aeon Mall, bënh viën quнаяc tная & KCN VISIR, LotteMart / Aeon TNE EMRALD GARDEN View + 1
💰 Ceny i warunki uczestnictwa
🔹 Próg wejścia - od 54000 dolarów
📆 Początek sprzedaży: 20 grudnia - ograniczona ilość najlepszych partii
💳 Depozyt na udział w presale: $1200 USD (ustala prawo pierwszego wyboru)
💸 Utrzymanie do 3 lat - elastyczne płatności przed dostawą
🏠 Wprowadzenie na wczesnym etapie - maksymalny potencjał wzrostu
📊 Atrakcyjność inwestycyjna
📈 Potencjał dalszego wzrostu kosztów w kontekście rozwoju infrastruktury wiodącej metropolii.
📈 Pogorszenie siły nabywczej partii pierwotnych sprawia, że wejście na początek jest szczególnie opłacalne.
💼 Pakiet odpowiedni zarówno dla własnych dochodów z wynajmu żyjącego, jak i pasywnego.
📍 Korzyści lokalne
🚗 10 minut do metro / węzły logistyczne
🚗 Szybki dostęp do parków przemysłowych i miejsc pracy
🛒 W kroku - centra handlowe, usługi i obszary rekreacyjne Emirates Garden View
📲 Gotów wybrać dużo dla zysku?
📞Pisz, a ja pomogę:
✔ Wybierz najlepszą opcję dla budżetu
✔ obliczenie rentowności i kosztów
✔ organizowanie przeglądania i rezerwacji
✔ towarzyszy
🌟 Liczba najlepszych apartamentów jest ściśle ograniczona - przejdź na początku i naprawić korzystne warunki!