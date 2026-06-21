Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Wietnam
  3. An Giang Province
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w An Giang Province, Wietnam

;
Phu Quoc
6
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Phu Quoc, Wietnam
Mieszkanie 1 pokój
Phu Quoc, Wietnam
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 15
Wietnam zainwestował 17 miliardów dolarów, aby zamienić wyspę w idealną alternatywę dla Bali…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w An Giang Province.

1 pokojowe

Parametry nieruchomości w An Giang Province, Wietnam

z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się