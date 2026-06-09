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Wynajem długoterminowy nieruchomości w Miami, Stany Zjednoczone

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mieszkania
368
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30
415 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Apartament znajduje się w Zabjelo, Iva Vizina Street, wszystkie nowe, nigdy się nie wprowadz…
$588
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
pierwszy, ostatni i depozyt
$765
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Komfortowy apartament z dwoma sypialniami jest dostępny do wynajęcia w samym sercu miasta - …
$588
za miesiąc
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Kawalerka 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Luksusowo urządzony apartament studyjny o powierzchni 24 m ² jest dostępny do wynajęcia na u…
$588
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
62 m ², 2 + 1 w pełni umeblowane, nowy. Jest dodatkowa pralnia. Ogrzewanie podłogowe w mokry…
$941
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Apartament jednoosobowy do wynajęcia - Zagorič, Budynek Zetagradnja W pełni umeblowany jedno…
$588
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Nowy, nigdy nie zajmowany dwupokojowy apartament o powierzchni 65 m ² jest do wynajęcia w St…
$1,059
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Stan se nalazi u objektu sa 5 stanova. Ovaj veliki trosoban stan je u prizemlju objekta. Ima…
$1,765
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
$1,059
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia - Ljubović / Zabjelo, Idealny dla rodziny Komfortowy i w…
$882
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Wynajem: pierwszy czynsz, ostatni i depozit (Brak zwierząt domowych)
$1,177
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Umeblowany apartament jednopokojowy o powierzchni 51 m ². Wyposażony w ogrzewanie podłogowe …
$706
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Apartament jednoosobowy do wynajęcia - 47 m ² - Preko Morače, Podgorica Komfortowy i funkcjo…
$588
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Premier budynek znany jest z luksusu i doskonałej lokalizacji - bezpieczne i spokojne otocze…
$706
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
apartament z sypialnią w Central Point, 72 m ². Apartament może być wyposażony w łóżko i sza…
$1,118
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
$588
za miesiąc
VAT
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Willa 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Willa 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 370 m²
Dom o powierzchni 370m ², na działce 1700m ², w Zabjelo, z 6 sypialniami, 2 duże tarasy, 5 b…
$3,295
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Nowoczesny apartament dwuosobowy do wynajęcia - City Kvart Nowy, w pełni umeblowany dwupokoj…
$882
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
$824
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Położony w samym centrum Podgorica, ten przestronny 56m ² jednopokojowy apartament oferuje d…
$647
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
$1,883
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
$471
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Luksusowy apartament trzyosobowy do wynajęcia - Central Point Luksusowy, w pełni umeblowany …
$1,588
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
jednopokojowe mieszkanie na trzecim piętrze małego budynku. W budynku nie ma windy. Cena apa…
$588
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
$471
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Angielski: Górne piętro dwumieszkalnego domu w Tološi (Barska Street) w Podgorica jest do wy…
$353
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Wynajem: pierwszy, ostatni i depozyt
$706
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Pięknie urządzony, komfortowy apartament z 1,5 sypialnią jest do wynajęcia w dzielnicy 1 maj…
$529
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
$1,177
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
$529
za miesiąc
VAT
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