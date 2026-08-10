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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Brunswick County, Stany Zjednoczone

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2 obiekty total found
Dom 9 pokojów w Calabash, Stany Zjednoczone
Dom 9 pokojów
Calabash, Stany Zjednoczone
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
Ten ODDYCHANIE, Signature Home o powierzchni 3696 stóp kwadratowych zaprojektowany przez wyb…
$719,000
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Dom 9 pokojów w Calabash, Stany Zjednoczone
Dom 9 pokojów
Calabash, Stany Zjednoczone
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
Przyjdź i zobacz ten niesamowity dom z trzema sypialniami i trzema łazienkami położony w pię…
$549,900
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Parametry nieruchomości w Brunswick County, Stany Zjednoczone

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