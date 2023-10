Kvartiry razlichnyh planirovok v rayone Deshemealty Antaliya

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w regionie Muratpasha - Antalya. W kompleksie mieszkalnym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia apartamentu od 55 do 220 m2. Odległość od morza 17 km. Obszar Antalya Deshemealti znajduje się 20 km od centrum miasta, w pobliżu autostrady krajowej. Bliskość gór, czyste powietrze i jedność z naturą nadają temu obszarowi szczególny urok. Do niedawna ludność tego obszaru zajmowała się rolnictwem, a ich głównym źródłem dochodów było słynne tkanie dywanów. We współczesnych realiach lokalni mieszkańcy zmienili działalność i zaczęli budować wille, których nabycie jest możliwe wraz z prawem własności ziemi. Pomimo oddalenia od wybrzeża, obszar ten jest bogaty w wyjątkowe atrakcje. Jednym z nich jest Jaskinia Kojain, otwarta w 199 roku. Stalaktyty i stalagmity, dziwaczne zakręty i 633 metry dostępne do badań tego cudu natury. Zwiedzanie jaskini zajmuje co najmniej godzinę. Park narodowy Gulluk zasługuje na nie mniej uwagi. Na jego terytorium żyje 680 gatunków roślin, z których niektóre rosną wyłącznie w Turcji. W parku żyje 113 gatunków ptaków, a także wiele dzikich zwierząt: lani, ryś, borsuki, kuny, dzikie kozy, jelenie, króliki i dziki. Na szczycie góry Gulluk zbudowano starożytne miasto Termessos, wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Ruiny miasta są dobrze zachowane dzięki otaczającemu je lasowi iglastemu. W doskonałym stanie sala gimnastyczna, cmentarz z wykwintnymi grobowcami, teatr zaprojektowany dla 5000 osób i 6 świątyń o różnych rozmiarach. Według legendy Zeus był czczony w jednej ze świątyń, a w drugiej - jego córce, bogini Artemidzie. Bliskość gór, zmierzony rytm życia w okolicy, budowa willi, których sprzedaż odbywa się wraz z działką, sprawiają, że obszar jest jak najbardziej atrakcyjny pod względem zakupu nieruchomości inwestycyjnych. nieruchomości w Deshemealts nadają się do opłacalnych inwestycji, tworzenie źródła pasywnego dochodu i całorocznego życia. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas na czacie, zamów połączenie lub zostaw prośbę. Z przyjemnością Ci pomożemy!