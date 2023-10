Proekt s bogatoy infrastrukturoy v Antalii

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w regionie Konyalty - Antalya. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 60 do 180 m2. Odległość do morza wynosi 1700 m. Konyalty to szybko rozwijający się obszar Antalyi. Składa się z 39 mikrodzielnic, z których 5 znajduje się blisko wybrzeża. Bezpłatny dostęp do plaży, łagodne wejście do morza, leżaki na każdym kroku i stragany w przyjemnych cenach - wszystko to przyciąga turystów. Małe kamyki przyjemnie palą stopy, a różnorodność wypoczynku nie przestaje rosnąć. Przed mieszkańcami Konyalty istnieje wiele okazji do spędzenia czasu: podziwiania morza, spacerowania nowoczesną promenadą, uprawiania sportów wodnych lub zobaczenia całej Antalyi, wspinania się na kolejkę linową Tenektep. Kupno mieszkania w okolicy KonyaltyRayon jest odpowiednie dla wizjonerskich inwestorów lub tych, którzy od dawna marzyli o przesiewaniu własnego gniazda nad morzem. Koniaki są interesujące nie tylko dla relaksu, ale także dla całorocznego życia. Niedrogie ceny mieszkań, dogodna lokalizacja między zabytkowym centrum miasta a popularnym kurortem Kemer, morze z przypisaną mu Błękitną Flagą i rozwiniętą infrastrukturą przyciągają wielu obcokrajowców do Konyalty. Rosyjska szkoła znajduje się na terenie dzielnicy, większość lokalnych mieszkańców mówi po rosyjsku. Zakwaterowanie w Konyalta pozostaje dostępne: tutaj można kupić zarówno skromne apartamenty na sezonowy pobyt, jak i luksusowe nieruchomości. Rzeczywiste nieruchomości w Konyalty są przedstawione w bazie danych naszej agencji. Opuść aplikację, a my wybierzemy dla Ciebie najbardziej odpowiednią opcję!